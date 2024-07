Eine Million Euro und mehr im Jahr verdienen - das schaffen einige Hundert Menschen in Sachsen. Wo leben die meisten Großverdiener im Freistaat?

Einkommensmillionäre in Sachsen

Kamenz - In Sachsen steigt die Zahl der Menschen an, die pro Jahr eine Million Euro und mehr verdienen. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, lag die Anzahl der Einkommensmillionäre im Jahr 2019 bei 476. Im Jahr davor waren es noch 427. Neuere Angaben lagen wegen der langwierigen Steuerverfahren laut Statistikamt zunächst nicht vor.

Die Menge der außerordentlich gut verdienenden Menschen hat über die Jahre beständig zugenommen. 2016 wurden noch 329 Einkommensmillionäre in Sachsen gezählt, 2010 waren es 178.

Meiste Großverdiener in Dresden und Leipzig

Von den 476 Spitzenverdienern im Jahr 2019 lebten 100 in der Landeshauptstadt Dresden. In Leipzig erzielten 93 Menschen Einkünfte von einer Million Euro und mehr, in der Stadt Chemnitz 32.

Gemessen an den rund zwei Millionen Steuerpflichtigen in Sachsen ist die Zahl der Einkommensmillionäre allerdings sehr gering. Und auch im Vergleich mit anderen Bundesländern leben im Freistaat eher wenig Spitzenverdiener.

Höchste Millionärsdichte in Hamburg und Bayern

In Relation zur Zahl der Steuerzahler hat Hamburg die höchste Millionärsdichte: 12 von 10.000 unbeschränkt Einkommenssteuerpflichtigen kamen dort 2019 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf Einkünfte von einer Million Euro und mehr. In Bayern waren es 9 von 10.000. Im Freistaat Sachsen liegt dieser Wert bei 2.

In absoluten Zahlen führt Bayern das Bundesländerranking an mit 6.365 Menschen, die mindestens eine Million Euro an Einkünften zu versteuern hatten, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (5.959) und Baden-Württemberg (4.521). Bundesweit gab es im Jahr 2019 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gut 27.400 Einkommensmillionäre.