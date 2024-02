Imbiss in Birkenwerder abgebrannt: 200.000 Euro Sachschaden

Birkenwerder - Ein Schnellimbiss ist in Birkenwerder (Oberhavel) vollständig abgebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, sei ein Mensch am Samstag leicht verletzt worden, als er versuchte, den Brand zu löschen. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei etwa 200.000 Euro. Warum der Imbiss Feuer fing, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässigen Brandstiftung.