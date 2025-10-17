Seit Wochen haben die Tierpfleger im Zoo Leipzig den größer werdenden Beutel eines Koala-Weibchens beobachtet. Jetzt gibt es Gewissheit über den Nachwuchs.

Leipzig - Im Zoo hat sich wieder Nachwuchs bei den Koalas angekündigt. Schon seit Wochen sei der Beutel des Weibchens Erlinga gewachsen, teilte der Zoo mit. Jetzt habe erstmals eine Tierpflegerin ein kleines Schnäuzchen gesichtet - der Beweis für einen neuen kleinen Koala.

Augenscheinlich verlaufe die Entwicklung des Jungtieres gut, teilte Seniorkurator Ariel Jacken mit. Bis es zuverlässig zu sehen sein werde, werde es noch einige Wochen dauern. Aktuell sei das Jungtier etwa vier bis fünf Monate alt. Es ist die zweite Geburt seit 2020 im Zoo Leipzig.

Koala-Babys haben bei der Geburt die Größe einer Kaffeebohne und wandern sofort in den Beutel der Mutter, erläuterte der Zoo. Dort saugt sich das Minijungtier an einer Zitze fest und entwickelt sich weitere sechs Monate im Schutz des Beutels weiter.