Am frühen Morgen randaliert ein Mann in einem Hinterhof in Berlin. Den Forderungen der Polizei kommt er nicht nach - und fordert die Einsatzkräfte stattdessen zur Schlägerei auf.

Berlin - Ein Randalierer hat in Berlin-Steglitz drei Polizisten verletzt. Der Mann habe am frühen Morgen in einem Hinterhof randaliert, teilte die Polizei mit. Auf die Forderung, den Ort zu verlassen, habe der 45-Jährige nicht reagiert. Stattdessen habe er die Fäuste geballt und die Polizisten „zu körperlichen Auseinandersetzungen“ aufgefordert.

Letztlich hätten sich die Einsatzkräfte dazu gezwungen gesehen, nach vorheriger Androhung einen Taser einzusetzen, hieß es. „Bei der anschließenden Festnahme des Mannes verbiss sich dieser im Ohr eines Beamten und verletzte zwei weitere Polizisten.“

Der 45-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht und dort in der psychiatrischen Abteilung aufgenommen worden. Der am Ohr verletzte Polizist wurde den Angaben zufolge ebenfalls im Krankenhaus behandelt und musste seinen Dienst dann beenden.