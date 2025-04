Wegen eines Ausbaus der Räume wird das Käthe-Kollwitz-Museum zeitweise geschlossen. Besucher können in dieser Zeit trotzdem mit der Künstlerin in Kontakt treten.

Berlin - Er soll mit Museumsgästen sprechen und die richtigen Antworten auf Fragen geben: Besucher des Käthe-Kollwitz-Museums erwartet demnächst ein 3D-animierter Avatar der Künstlerin. Die digitale Repräsentation soll während der Schließungszeit der Ausstellungsräume (vom 22. April bis voraussichtlich Mitte Juni) von den Werken der Künstlerin erzählen, wie das Museum mitteilte.

Lebensgroß und mit einer Chat- und Voicebotfunktion ausgestattet soll der lilafarbene Avatar die Kunst der Grafikerin, Zeichnerin und Bildhauerin vermitteln: Besucher können in 63 Sprachen in einen Dialog mit der virtuellen Käthe Kollwitz treten, entweder per Sprachfunktion oder mit Untertiteln. Das Museum sieht darin ein großes Potenzial, die Inhalte der Ausstellung auch Digital Natives zugänglicher zu machen. Der Avatar soll Kollwitz ähnlich sehen, aber als künstliches Wesen erkennbar sein.

Die Räume des Museums werden ab dem 22. April geschlossen, während die Ausstellungsräume im ersten Obergeschoss ausgebaut werden. Künftig soll die doppelte Ausstellungsfläche zur Verfügung stehen, sodass neben der Dauerausstellung auch Platz für Sonderausstellungen und Veranstaltungen ist, wie eine Sprecherin sagte. Während der Schließzeit bleiben das Foyer und der Museumsshop geöffnet, wo auch der Avatar zu sehen ist. Außerdem gibt es in der Bauzeit dort eine Vitrinenausstellung mit Briefen, Dokumenten und Fotos aus den beiden Weltkriegen.

Die Künstlerin Käthe Kollwitz (1867-1945) lebte und arbeitete jahrzehntelang in Berlin, wo sich auch ihr Grab befindet.