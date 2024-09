Gumtow - Die Polizei hat mehrere Gebäude in Brandenburg, Berlin und Niedersachsen im Rahmen von Ermittlungen wegen unerlaubten Drogenhandels durchsucht. Insgesamt seien an fünf Orten die Wohnungen der vier Beschuldigten durchsucht worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Neuruppin. Ein 23-Jähriger sei in Hannover festgenommen worden.

Es stehe der Verdacht im Raum, dass die Beschuldigten im Alter von 23 bis 52 Jahren mit Betäubungsmitteln handelten, erklärte der Sprecher. Nähere Angaben zu den Durchsuchungsorten machten die Beamten nicht.

Bei den Durchsuchungen stellten die Polizisten Cannabis und „chemische Cannabinoide“ in „nicht geringer Menge“ sicher. Die Staatsanwaltschaft in Neuruppin leitet die Ermittlungen und wollte mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben machen.