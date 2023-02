Cottbus - Das Interesse an Fachkräften zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in der Lausitz ist nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Cottbus gestiegen. Zum Umgang mit der Technologie bietet sie deshalb künftig für Interessierte einen bundeseinheitlichen Online-Zertifikatslehrgang in ihrem Bildungszentrum an. Ziel sei es, dass die Absolventen das Potenzial und die Einsatzmöglichkeiten der Wasserstofftechnologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette analysieren und beurteilen können, erläuterte Jens Krause, Sprecher des Wasserstoffnetzwerks Lausitz, am Dienstag.

So wird beispielsweise im Industriepark Schwarze Pumpe an der brandenburgisch-sächsischen Grenze eine Infrastruktur für Wasserstoff aufgebaut. An diesem Mittwoch übergibt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Förderbescheide für den Bau eines Wasserstoff-Speicherkraftwerks als Pilotprojekt.

„Es geht um Fragen wie: Was ist zu beachten, wenn der Mechaniker den Wasserstoffbus warten möchte oder wie verhält sich der Monteur an der Wasserstoffpipeline?“, ergänzte Jörg Fabiunke, Geschäftsführer des IHK-Bildungszentrums Cottbus. Der Lehrgang liefere Antworten und erstes Grundlagenwissen. Der Kurs soll voraussichtlich im Mai starten und ist zunächst auf 15 Teilnehmer aus Südbrandenburg begrenzt.

Die Qualifizierung richtet sich den Angaben zufolge an Fachkräfte wie Mechatroniker, Schweißer und Industriemechaniker, aber auch Projektentwickler und Ingenieure, die das Potenzial des Energieträgers Wasserstoff für ihr Unternehmen ausloten.