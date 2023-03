Halle - Rund 3600 Betriebe in Sachsen-Anhalt stehen in den kommenden fünf Jahren vor der Suche nach einem Nachfolger. Das geht aus Zahlen der Industrie- und Handelskammer in Halle vom Montag hervor. „Es sind meistens am Markt gut etablierte Unternehmen mit qualifizierten Beschäftigten und besten Zukunftsaussichten“, sagte eine Sprecherin des Nachfolgenetzwerks „NU:N“ am Montag.

Die Suche nach Nachfolgern stellt viele Unternehmer in Sachsen-Anhalt vor Probleme. Insbesondere im ländlichen Raum gestaltet sich die Suche schwierig. Darüber hinaus bedarf es laut der Handwerkskammer mitunter mehrere Jahre, die Unternehmer für die Nachfolgersuche und den Übergang einkalkulieren sollten.