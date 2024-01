Hamburg - Die IG Metall in Norddeutschland gibt am Mittwoch (13.30 Uhr) einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen im abgelaufenen Jahr sowie die hervorstechenden Themen 2024. Der Bezirksleiter Küste, Daniel Friedrich, will unter anderem darüber sprechen, dass mehr Betriebe in die Tarifbindung geführt worden seien. Zudem informiere die Gewerkschaft über „aktuelle betriebliche Themen bei Airbus, Moia und Northvolt sowie der Wind- und Schiffbauindustrie“, wie es in der Einladung zur Jahres-Pressekonferenz heißt.

Ein weiteres Thema ist die Mitgliederentwicklung. Bundesweit hat die größte DGB-Gewerkschaft 2023 trotz stark gestiegener Eintrittszahlen unter dem Strich Mitglieder verloren, wie die IG Metall vor knapp einer Woche mitgeteilt hatte. Die Entwicklung im Bezirk Küste ist noch nicht bekannt. Stand Ende 2022 vertritt der Bezirk im Norden rund 177.550 Mitglieder in fünf Bundesländern. Das sind Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und das nordwestliche Niedersachsen.