Dresden - Viele ostdeutsche Unternehmen sind für die kommenden sechs Monate optimistischer gestimmt als zuvor. Vor allem im Handel und dem Verarbeitenden Gewerbe habe sich der Ausblick deutlich verbessert, informierte das Wirtschaftsinstitut Ifo am Donnerstag. In der jüngsten Konjunkturumfrage habe sich der entsprechende Index von 91,7 auf 94,8 Punkte erhöht. Dadurch konnte ein leichter Rückgang bei der Einschätzung der aktuellen Lage wettgemacht werden, so dass das Geschäftsklima insgesamt im Vergleich zum März von 95,4 auf 96,5 Punkte zugelegte.

Den Experten zufolge zeigen sich je nach Branche Unterschiede. So habe sich das Geschäftsklima im ostdeutschen Bauhauptgewerbe leicht abgekühlt, während es im Dienstleistungssektor stagnierte. Im Handel stieg das Stimmungsbarometer im April leicht, während es für das Verarbeitende Gewerbe einen deutlichen Trend nach oben zeigte.

Der Geschäftsklimaindex beruht den Angaben zufolge auf Meldungen von rund 1700 Unternehmen. Dazu wird jeden Monat nach der aktuellen Geschäftslage und den Erwartungen für die nächsten sechs Monate gefragt, jedoch nicht nach den genauen Gründen dafür.