Identität von Wasserleiche in Elsfleth geklärt

Elsfleth - Nach dem Fund einer Wasserleiche in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) haben Ermittler die Identität geklärt. Der Tote ist ein 57-jähriger Mann aus Oldenburg, wie die Polizei nach der Obduktion am Donnerstag mitteilte. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Spaziergänger hatten die Leiche Ende Februar im Lienekanal in Elsfleth gefunden. Polizei, Wasserschutzpolizei und freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz.