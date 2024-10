Bei Tempo 200 können auch kleine Hindernisse einen großen Schaden nach sich ziehen. In Thüringen ging ein Fall glimpflich aus.

ICE kollidiert in Thüringen mit einer Drohne

In Thüringen ist ein ICE auf voller Fahrt mit einer Drohne kollidiert. (Symbolbild)

Erfurt - Ein ICE ist in Thüringen bei Tempo 200 mit einer Drohne kollidiert. Wie die Bundespolizei in Erfurt mitteilte, wurde der Schnellzug auf der Strecke von München nach Hamburg beim nächsten Halt auf Schäden untersucht. „Beim Zug wurde eine Beschädigung einer Scheibe festgestellt. Eine Weiterfahrt war jedoch möglich“, teilte die Bundespolizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag.

Der Zugführer eines nachfolgenden Zuges sah in den Gleisen eine Drohe liegen, zudem sei in der Nähe auch ein Kind zu sehen gewesen. Der Streckenabschnitt zwischen Thörey und Eischleben wurde gesperrt und abgesucht. Die Beamten konnten aber weder das Fluggerät noch das Kind finden. Wenig später wurde die Strecke wieder freigegeben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines möglichen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung.