Zwei Persönlichkeiten, ein Ziel: Wer setzt sich bei den Liberalen durch – die Ministerin oder der Fraktionschef? Die Entscheidung fällt am Samstag.

Staßfurt - Die FDP will am Samstag ihre Landesliste für die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt aufstellen. Bei den Liberalen kommt es auf der Landesvertreterversammlung in Staßfurt (Salzlandkreis) zu einer Kampfabstimmung um die Spitzenkandidatur: Neben Landeschefin Lydia Hüskens bewirbt sich auch Fraktionsvorsitzender Andreas Silbersack.

Hüskens ist seit 2021 Landesvorsitzende und hatte die FDP in dem Jahr als Spitzenkandidatin nach zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition zurück in den Landtag geführt. In der schwarz-rot-gelben Landesregierung ist die 61-jährige Ministerin für Infrastruktur und Digitales. Silbersack ist stellvertretender Landesvorsitzender. Der Rechtsanwalt aus Halle war 2021 in den Landtag eingezogen und ist Fraktionschef der Liberalen.