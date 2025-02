Moderatorin Michelle Hunziker führt dieses Jahr durch das ESC-Finale in Basel. In ihrem persönlichen Sieges-Trio des Musikwettbewerbs fehlt nur noch ein Land.

Berlin - Die diesjährige ESC-Moderatorin Michelle Hunziker (48) will Deutschland im Finale des Musikwettbewerbs in Basel gerne ganz vorn sehen. „Es wäre natürlich schön, wenn jetzt Deutschland gewinnen würde“, sagte die in Italien lebende Schweizerin der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Berliner Modewoche. „Dann hätte ich wirklich ein Trio gemacht.“

Mit Blick auf den Eurovision Song Contest habe sie sich immer gedacht: „Das wäre so toll, dass eins meiner Länder - entweder die Schweiz oder Deutschland oder Italien - gewinnt.“ Innerhalb weniger Jahre ist das fast alles in Erfüllung gegangen: 2024 hatte die Schweiz mit Nemo den ESC-Sieg geholt, 2021 die Band Måneskin für Italien. Deutschland landete vergangenes Jahr auf Platz 12.

Raab im deutschen ESC-Vorentscheid ein gutes Zeichen

Dieses Jahr mischt Entertainer Stefan Raab bei dem deutschen ESC-Vorentscheid in der Jury mit. Das sei ein „gutes Zeichen“, sagte Hunziker. Er sei ein guter Producer. Man müsse positiv bleiben und dran glauben, dass Deutschland am Ende sehr gut abschneide. Es gebe viele gute Songwriter und Sänger hierzulande.

Die in der Schweiz im Tessin geborene Hunziker ist im deutschsprachigen Raum vor allem durch ihre Moderationen bei „Wetten dass..?“ an der Seite von Thomas Gottschalk bekannt. Im Mai führt sie mit Kabarettistin Hazel Brugger und der Sängerin Sandra Studer durch das ESC-Finale in der Schweiz. In Berlin war Hunziker zu Gast bei der Laufstegshow von Marc Cain während der Fashion Week.