Meiningen - Ein bislang unbekannter Täter hat zwei Hundewelpen aus einem Zwinger in einer Tierauffangstation in Meiningen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach der Dieb zwischen Montag und Dienstagmorgen in das Gelände der Auffangstation in der Straße Am Alten Flugplatz ein. Daraufhin öffnete er einen Zwinger und stahl den Angaben zufolge zwei Akita-Inu-Welpen.

Zudem öffnete er einen weiteren Zwinger und ließ einen Hund frei. Dieser verbiss sich laut Polizei in einer Holztür und verletzte sich dabei am Maul. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Verbleib der Welpen machen können.