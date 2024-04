Seebach - Bei sommerlichen Temperaturen hat ein Hundehalter in Seebach (Wartburgkreis) einen jungen Schäferhund längere Zeit in einer Gartenlaube eingeschlossen. Polizei und Feuerwehr rückten am Samstag aus, um den Welpen aus seiner Notlage zu befreien, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Hund habe in der verschlossenen Laube kein Trinkwasser und kein Futter mehr gehabt. Gegen den 38 Jahre alten Hundehalter läuft nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Polizei warnte angesichts der für April hohen Temperaturen davor, „weder Mensch noch Tier bei warmen bis heißen sommerlichen Temperaturen in Räumen oder gar Fahrzeugen zurückzulassen“, wie es in der Mitteilung hieß.