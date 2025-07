Kurz vor den Sommerferien bekommen Schülerinnen und Schüler an insgesamt 942 Schulen in Brandenburg ihre Zeugnisse. (Symbolbild)

Potsdam - Rund 321.000 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg erhalten an diesem Mittwoch ihre Zeugnisse. An insgesamt 942 Schulen im Land endet damit das Schuljahr 2024/25, wie das Bildungsministerium mitteilte. Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) gratulierte den Schülerinnen und Schülern zu ihren Leistungen und sprach allen Beteiligten an den Schulen seinen Dank aus.

Für Kinder und Jugendliche, die sich wegen ihrer Zeugnisse Sorgen machen, stehen verschiedene Beratungsangebote zur Verfügung, wie es weiter hieß. Dazu gehören Lehrkräfte, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen der staatlichen Schulämter, Erziehungs- und Familienberatungsstellen in den Kommunen sowie Kinder- und Jugendnotdienste im Land Brandenburg. Ein Beispiel ist die „Nummer gegen Kummer“, die unter der 116 111 erreicht werden kann.