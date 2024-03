Magdeburg - Für den Strukturwandel in Sachsen-Anhalt weg von der Kohle sind Hunderte Projektideen zusammengetragen worden. Für die zweite Runde des Ideenwettbewerbs „Revierpionier“ wurden 478 Projekte eingereicht, wie die Staatskanzlei am Montag in Magdeburg mitteilte. Eine Jury wählt in den kommenden Wochen die Preisträgerinnen und Preisträger. Die Preisverleihung ist für September geplant. „Die Menschen vor Ort wissen genau, wie sie ihre Region zu­kunftsfähig aufstellen und sich aktiv am Strukturwandel beteiligen möchten“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und bedankte sich für die große Resonanz.

Das Land Sachsen-Anhalt hat Bürger, Vereine, Institutionen, Schulen und Kitas in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, Saalekreis und in der Stadt Halle aufgerufen, sich als „Revierpioniere“ einzubringen. Es geht darum, gemeinsam den Strukturwandel im Kohlerevier zu gestalten. Es stehen jährlich Preisgelder von einer Million Euro bereit.