Michendorf - Die Nikoläuse sind los: Am zweiten Advent gingen Scharen von Läufern in weihnachtlichen Kostümen und mit Zipfelmütze in Michendorf (Kreis Potsdam-Mittelmark) an den Start. Nach Veranstalter-Angaben liefen rund 880 sportliche Nikoläuse aus ganz Deutschland mit. Vor ihnen lagen bis zu 10 Kilometer lange Jogging-Strecken.

Der Nikolaus-Lauf ist in der rund 4.300 Einwohner großen Gemeinde Michendorf bereits Tradition. Er wurde zum 16. Mal organisiert und soll ein Spektakel für die ganze Familie sein. Auch Kinder liefen mit.