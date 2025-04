Nicht nur in der Türkei gehen Menschen nach der Festnahme des Oppositionspolitikers Imamoglu auf die Straße. Auch in Berlin demonstrieren Menschen für die Demokratie in der Türkei.

Berlin - Mit mehreren Hundert Menschen ist eine Demonstration für Demokratie in der Türkei und gegen die Regierung Erdogans in Berlin gestartet. Rund 500 Teilnehmer kamen am Nachmittag zum Protest am Alexanderplatz, wie die Polizei mitteilte. Angekündigt waren rund 5.000 Menschen.

Viele brachten Fahnen oder Plakate zu der Demo des Bündnisses „Berliner Plattform für Demokratie in der Türkei“ mit. Sie richtet sich in erster Linie gegen antidemokratische Entwicklungen in der Türkei. Auf einem Transparent war zu lesen: „Wir verurteilen den Putsch gegen die gesamte Opposition in der Türkei!“.

Am 19. März wurde der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen. Die Festnahme des Oppositionspolitikers löste die größte innenpolitische Krise seit vielen Jahren in der Türkei aus. Hunderttausende gingen gegen die Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf die Straße.