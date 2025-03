„Auch du musst Klimakanzler sein“ – mit diesem Appell richten sich Aktivisten direkt an Friedrich Merz. Fridays for Future warnen: Die Folgen der Klimakrise werden bald noch dramatischer spürbar sein.

Die Demonstranten fordern, dass der Klimaschutz Priorität in den Koalitionsverhandlungen bekommt.

Berlin - Rund 300 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Berliner Reichtagsufer für mehr Klimaschutz in der kommenden Legislaturperiode demonstriert. Die Demonstranten fordern, dass der Klimaschutz Priorität in den Koalitionsverhandlungen bekommt.

Es reiche nicht aus, sich zu den Klimazielen zu bekennen, so die Organisatoren von Fridays for Future (FFF). „In der kommenden Legislaturperiode werden die dramatischen Folgen der Klimakrise stärker zu spüren sein als je zuvor. Und trotzdem fehlt der zukünftigen Regierung ein konkreter Plan, um der Krise wirksam zu begegnen“, sagte Maya Winkle von Fridays for Future.

„Klimaschutz ist das Fundament“ für soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und eine gesunde Wirtschaft, war unter anderem auf Plakaten und bemalten Kartons zu lesen. „Auch du musst Klimakanzler sein“, auf einem anderen, darunter gemalt ein Teil des Kopfes von Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU), des möglicherweise nächsten Bundeskanzlers.

Aus Sicht der Klimademonstranten enthalten die Sondierungspapiere von CDU und SPD kaum konkrete Klimaschutzmaßnahmen. „CDU und SPD sind bereit, Milliarden an Schulden für Wahlgeschenke aufzunehmen, während für das Klima – und damit für unsere Zukunft – noch immer kein Plan existiert. Das ist Politik auf Kosten unserer Generation!“, kritisiert Frieda Egeling von FFF.