Der Bundestag verabschiedet mit Stimmen auch der AfD einen Antrag für eine schärfere Migrationspolitik. Das löst Proteste aus. In Cottbus demonstrieren Menschen gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD.

Hunderte demonstrieren gegen rechts in Cottbus

Ein breites Bündnis hat zu einer Kundgebung in Cottbus für Demokratie und gegen Rechtsextremismus aufgerufen.

Cottbus - Mehrere Hundert Menschen haben in Cottbus mit Kerzen ein Zeichen für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus gesetzt. Ein breites Bündnis folgte dem Aufruf der Initiative Unteilbar Südbrandenburg unter dem Motto „Lichter der Demokratie“ in der Innenstadt.

Eine Sprecherin der Initiative sprach von 400 bis 500 Teilnehmern, die Polizei ging von rund 120 Besuchern aus. Sie bildeten in der Dämmerung ein Lichtermeer. Die Kundgebung verlief nach Angaben eines Polizeisprechers friedlich, eine Gegendemo gab es nicht.

Zu den Besucherinnen und Besuchern zählten die SPD-Bundestagsabgeordnete Maja Wallstein und der stellvertretende Cottbuser Verdi-Bezirksvorsitzende Ralf Franke. Wallstein zeigte sich angesichts der Migrationsdebatte im Bundestag bestürzt und warf der CDU vor, mit Rechten zusammenzuarbeiten.

Die Union hatte am Mittwoch im Bundestag einen Fünf-Punkte-Plan für eine schärfere Migrationspolitik mit Stimmen von AfD und FDP durchgesetzt. Am Freitag konnte sie einen Gesetzentwurf zur Begrenzung der Migration im Bundestag nicht durchsetzen. Wallstein stimmte dagegen. Der Verfassungsschutz stuft die AfD bundesweit und in Brandenburg als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.