Salzwedel - Unbekannte haben in Salzwedel 800 Bratwürste und 300 Frikadellen aus einem Imbisswagen gestohlen. Einem Mitarbeiter sei am Samstagmorgen aufgefallen, dass das Grillgut im Wert von rund 2000 Euro fehlt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Diebe hatten demnach mehrere Schlösser aufgebrochen. Außerdem sollen sie erfolglos versucht haben, in einen weiteren Imbisswagen einzubrechen. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet, hieß es.