Bei den Friedensdemonstrationen stand der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Fokus. Auch in Thüringen beteiligten sich Hunderte an den Ostermärschen.

Hunderte beteiligen sich an Ostermärschen in Thüringen

Jena/Erfurt - An mehreren Orten in Thüringen haben sich Menschen am Karsamstag an Ostermärschen beteiligt, um ein Zeichen gegen Krieg und für Frieden zu setzen. Angekündigt waren Ostermärsche etwa in Jena, Suhl und Gera. In Jena beteiligten sich nach Angaben der Polizei vom Samstag rund 300 Menschen an einer Demonstration. Ein zweiter Ostermarsch der Initiative „Ukrainer in Jena“ kam auf 110 Teilnehmer. Laut Polizei verliefen die Demos friedlich. In Suhl nahmen 60 Menschen an dem dortigen Ostermarsch teil, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Veranstaltung verlief demnach ruhig.

In ganz Deutschland wurden in vielen Städten Ostermärsche organisiert. Der Samstag galt als Hauptaktionstag der traditionellen Friedensdemonstrationen, die auch noch am Ostersonntag und Ostermontag weitergehen. Im Mittelpunkt stehen der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und der Gaza-Krieg.