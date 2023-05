Cottbus - Wildblumen, seltene Stauden, Gehölze, kunstvolle Gartenaccessoires: Hunderte Menschen haben am Samstag das Gartenfestival im Pückler-Park Branitz besucht. Knapp 50 ausgewählte Gärtnereien, Baumschulen, Züchter und Manufakturen präsentieren bis Sonntag auf dem Gelände der historischen Schlossgärtnerei ihr Handwerk und Schätze der Pflanzenwelt. Nicht wenige Besucher kamen auch aus benachbarten Bundesländern wie Sachsen und Berlin angereist. Die Veranstalter zeigten sich mit der Resonanz auch am zweiten Tag sehr zufrieden. Im vergangenen Jahr kamen nach drei Jahren Corona-Pause zum Gartenfestival rund 8000 Besucher.

Die Gartenschau zeigt über 100 verschiedene Kräuter. Besucher und Besucherinnen können auch Holzhochbeete, vielfarbige Bundnesseln, Obst-, Beeren- und Laubgehölze bestaunen sowie Blumen-Samenmischungen erwerben, die Trockenheit gut vertragen. Auch ein seit vier Generationen bestehender Forster Rosenzüchter ist vertreten.

Wertvolle Tipps zur Pflege ihres Gartenbewuchses können sich die Besucher und Besucherinnen aus erster Hand bei den Gärtnern abholen. Am Samstag analysierte ein Experte mitgebrachte Bodenproben. Schaugrabungen der Stiftung warfen einen Blick in den Untergrund der Schlossgärtnerei. Dort werden derzeit Fundamente von Blumenpavillon und Frühbeethof archäologisch untersucht, bevor sie 2024 wieder erstehen.

Schloss Branitz war der Alterssitz von Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-1871). Der Branitzer Park inmitten der 600 Hektar großen Parklandschaft in Cottbus war das Alterswerk des Gartenkünstlers, Weltreisenden und Schriftstellers. Beim Gestalten des Areals ließ er sich von seinen Reisen nach England, in die Schweiz und den Orient inspirieren. Der Fürst bewegte Erdmassen, legte kunstvolle Seen und Wasserläufe an, pflanzte große Bäume und schuf eine grüne Oase.

Die Schirmherrin des Gartenfestivals, Elke Gräfin Pückler, kürte am Samstag den Gewinner eines Blumensteckwettbewerbs. Er stand unter dem Motto „Pücklers blühende Oase“. Workshops zum Fertigen von Blumengestecken werden auch am Sonntag noch angeboten.