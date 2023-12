Hunderte Bedürftige nehmen an Festessen in Bremen teil

Bremen - Rund tausend Bedürftige sind am Dienstag bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Bremen bewirtet worden. Das sagte Matthias Höllings, der zu den Organisatoren des Festessens gehört. Eingeladen hat der Verein Dein Festmahl. Friseure schnitten zudem den Menschen die Haare, ein Tierarzt verteile Futter für Haustiere, und ein Optiker biete Sehtests an, berichte Höllings. Menschen aus der Öffentlichkeit halfen bei der Bewirtung. Darunter waren demnach der Schauspieler Uwe Rohde, der Sänger Peter Freudenthaler und der frühere Fußballer Ailton. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD).