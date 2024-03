Unternehmen aus Bau und Handwerk in Sachsen-Anhalt zieht es seit 33 Jahren auf eine branchenübergreifende Messe nach Magdeburg. Dieses Jahr ist der Andrang der Aussteller groß.

Hundert Aussteller bei Landes-Bau-Ausstellung in Magdeburg

Magdeburg - Bauen, Sanieren, Modernisieren, Einrichten und Finanzieren: Diese Themen stehen im Mittelpunkt der Landes-Bau-Ausstellung in Magdeburg. Nach der Eröffnung am Freitag präsentieren sich bis Sonntag rund hundert Aussteller auf mehr als 7000 Quadratmetern Fläche in zwei Hallen und unter freiem Himmel - 2023 waren es 85 Aussteller. Nach Angaben der Veranstalter sind darunter unter anderem Handwerker verschiedener Gewerke, Bauunternehmen, Banken und Kommunen.

Den Besucherinnen und Besuchern werde auch ein Bühnenprogramm mit moderierten Info-Veranstaltungen und Verlosungen geboten. Es geht vor allem um Trends und Tendenzen rund um den Bausektor, doch auch Themen wie Wohnen, Inneneinrichtung, Garten und Terrasse kommen nicht zu kurz, wie es hieß.

Grundsätzlich sei die Messe in sechs Ausstellungsbereiche eingeteilt, um eine gute Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Im Rahmenprogramm werde der universelle Baustoff Holz bei Vorträgen und Produktpräsentationen in den Fokus gerückt, hieß es. Die Landes-Bau-Ausstellung gibt es den Angaben zufolge seit 33 Jahren. Im Vorjahr kamen demnach etwa 3500 Besucherinnen und Besucher. Diese Zahl werde auch in diesem Jahr erwartet, hieß es.