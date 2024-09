Die Freibadsaison ist vielerorts zu Ende. Zum Abschluss durften in einigen Bädern Gäste in die Becken, die dort sonst ungern gesehen sind.

Waltershausen - Zum Abschluss der Freibadsaison haben mehrere Thüringer Bäder wieder zum traditionellen Hundeschwimmen eingeladen. In Waltershausen etwa sprangen 95 Vierbeiner ins kühle Nass, wie eine Mitarbeiterin des Freibads sagte. Das Wetter habe mitgespielt, sodass auch einige Herrchen und Frauchen nochmal ins Becken gehüpft seien. Das Wasser werde nun abgelassen. Auch in Saalfeld oder im Terrassenbad Schönbrunn waren Hunde am Wochenende willkommen.

Die Thüringer Freibäder starteten dieses Jahr mit einem verregneten Frühsommer eher verhalten in die Saison. Besonders der sonnige August lockte aber vielerorts zahlreiche Besucherinnen und Besucher an und rettete den Bädern die Bilanz.