Freital - Ein freilaufender Hund hat in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) den Hund einer 84-Jährigen angefallen und tödlich verletzt. Die Seniorin stürzte bei der Attacke am Mittwochvormittag und verletzte sich leicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Gegen die Halterin des angreifenden Hundes wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Nach Angaben der Polizei lief die 84-Jährige mit ihrem Hund an einem Garten im Stadtteil Hainsberg vorbei. Einem im Grundstück laufenden Hund gelang es, den Zaun zu überwinden. Nach der Attacke lief der angreifende Hund davon. Er konnte kurze Zeit später von der Polizei ausfindig gemacht und mit Hilfe eines Berechtigten ins Haus gebracht werden, wie es hieß.