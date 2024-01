Berne - Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Berne im Landkreis Wesermarsch ist ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Noch sei unklar, wie das Feuer ausbrechen konnte, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Hund starb durch das Feuer, weitere Tiere konnten in einem Stall untergebracht werden. Das Haus wurde bei dem Brand am Freitagnachmittag zerstört und ist unbewohnbar. Die Bewohner blieben unverletzt. Rund 100 Rettungskräfte waren den Angaben zufolge vor Ort.