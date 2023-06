Oepfershausen - Ein Hund hat in Oepfershausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) einen mit Nägeln gespickten Köder gefressen. Nach Angaben des Besitzers wurde der Köder auf sein Grundstück geworfen, als dieser nicht zu Hause war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach schloss der Mann aus, dass der Hund den Köder beim Gassigehen gefressen hat.

Nach seiner Rückkehr am Dienstag vergangene Woche (20. Juni) sei es dem Tier nicht gut gegangen. Ein Röntgenbild beim Tierarzt habe den Verdacht bestätigt. Der Hund befindet sich noch in der Tierklinik. Nach Angaben der Polizei soll der Köder in der Zeit vom 15. bis zum 20. Juni über den Zaun geworfen worden sein. Der Mann erstattete am Montag Anzeige.

Dies ist der erste Fall dieser Art seit langer Zeit im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Suhl. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise werden gesucht.