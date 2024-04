Bernburg - Ein herrenloser Hund hat in Bernburg einem Kind in den Arm gebissen und es schwer verletzt. Das Tier sei am Samstagabend frei und unbeaufsichtigt auf einer Straße in der Stadt im Salzlandkreis umhergelaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Das zehn Jahre alte Kind wollte den Hund den Angaben zufolge füttern, wobei das Tier zweimal in seinen Arm biss. Das Kind sei in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert worden. Der Hund wurde demnach in ein Tierheim gebracht. Die Beamten sind nun auf der Suche nach seinem Besitzer.