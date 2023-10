Dortmund - Nationalmannschafts-Rückkehrer Mats Hummels empfindet es als „die größte Ehre im Fußball“, für sein Land zu spielen. Entsprechend sei er sehr glücklich über die Einladung vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende USA-Reise der Nationalelf gewesen, wie der Weltmeister von 2014 nach dem Spiel gegen Union Berlin (4:2) dem TV-Sender Sky sagte. Sein letztes Länderspiel hatte Hummels im Juni 2021 beim Achtelfinal-Aus bei der EM gegen England absolviert.

Nun will Hummels helfen, dass die deutsche Mannschaft wieder zurück in die Weltspitze kehrt. „Ich will, dass wir erfolgreich sind. Ich will, dass wir gewinnen. Ich will, dass die deutsche Nationalmannschaft wieder das ist, was sie vor vielen, vielen Jahren war. Eine der besten der Welt und ich glaube, dass die Mannschaft gut genug ist, um das wieder zu sein“, sagte der Verteidiger. Für dieses Ziel werde er eine Führungsrolle einnehmen, egal ob er auf dem Platz stehe oder nicht.