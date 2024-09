Dortmund - Nur wenige Tage nach seinem Wechsel zur AS Rom schaut Mats Hummels nochmal bei Borussia Dortmund vorbei. Der langjährige BVB-Profi kehrt am Samstag zum Abschiedsspiel von Jakub Blaszczykowski und Lukasz Piszczek ins Dortmunder EM-Stadion zurück. Dabei soll Hummels, der auch auf seinen ehemaligen Trainer Jürgen Klopp trifft, offiziell beim Fußball-Bundesligisten verabschiedet werden.

„Es ist mir eine Freude, Euch am Samstag alle nochmal zu sehen beim Abschiedsspiel für meine beiden polnischen Freunde“, teilte der 35-Jährige in einer Videobotschaft an die BVB-Fans mit, vor denen der ehemalige Borusse am Samstag noch einmal im schwarz-gelben Trikot auf den Rasen laufen wird.

„Ich freue mich, nochmal für Euch zu spielen und das Trikot tragen zu dürfen“, sagte Hummels, der in mehr als 13 Jahren 508 Pflichtspiele für die Dortmunder absolvierte. 80.000 Anhänger werden am Samstag erwartet.