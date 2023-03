Maura Visser von der SG BBM Bietigheim (l) in Aktion mit Josefine Huber vom Thüringer HC.

Bad Langensalza - Handball-Bundesligist Thüringer HC hat die Verträge mit Kapitän Josefine Huber und Yuki Tanabe verlängert. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, bleibt Kreisspielerin Huber auch die nächsten zwei Jahre in Bad Langensalza. Überraschend hängt Tanabe ein weiteres Jahr noch dran. Die Japanerin wollte eigentlich ihre Karriere beenden und in ihre Heimat zurückkehren. Doch aktuell läuft es bei ihr sportlich sehr gut, sodass es ihr leicht fiel, noch einmal mit dem THC zu verlängern.

Dagegen wird Dominika Zachova den Thüringer HC zum Saisonende verlassen und zum DHK Most nach Tschechien zurückkehren. Die Tschechin spielte zwei Jahre beim Club von Trainer Herbert Müller.