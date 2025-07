Hamburg - Kurz vor dem Trainingsauftakt zur neuen Bundesliga-Saison hat der Hamburger SV die Verpflichtung von Wunschstürmer Rayan Philippe perfekt gemacht. Der 24 Jahre alte Franzose kommt von Eintracht Braunschweig und ist am Mittwoch auch gleich bei der ersten Erstliga-Trainingseinheit der Hamburger nach sieben Jahren Zweitklassigkeit dabei. Philippe unterschrieb einen Vierjahresvertrag, wie der Aufsteiger mitteilte.

„Rayan passt als vielseitiger und mobiler Offensivspieler optimal in unser Anforderungsprofil. Er besticht durch Tempo, Tiefgang und Torgefahr“, sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa.

Laut Medienberichten muss der HSV für den Franzosen etwa drei Millionen Euro an den Zweitligisten Braunschweig überweisen. Er ist der dritte Hamburger Neuzugang nach Verteidiger Jordan Torunarigha (KAA Gent) und Mittelfeldspieler Nicolai Remberg (Holstein Kiel).

13 Saisontore in Braunschweig

Philippe spielte seit 2023 für die Braunschweiger. In 59 Zweitliga-Spielen erzielte er 21 Tore. Allein in der vergangenen Saison war er in allen 34 Punktspielen dabei und steuerte 13 Treffer bei. Neben dem HSV hatten sich andere Bundesliga-Clubs wie Werder Bremen, Mainz 05 und der 1. FC Köln um den in Nizza geborenen ehemaligen U20-Nationalspieler Frankreichs bemüht.

„Es soll zu unserem Weg gehören, hoch veranlagte Spieler zu entwickeln, ihnen Spielzeit zu geben und mit ihnen zum richtigen Zeitpunkt idealerweise Transfererlöse zu generieren. Der Transfer von Rayan Philippe ist ein hervorragendes Beispiel, wie uns das gelingen kann“, sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.