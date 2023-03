Hamburg/Braunschweig - Die Zweitligisten Hamburger SV und Eintracht Braunschweig bestreiten in der Länderspielpause ein Testspiel. Das teilten die Clubs am Montag mit. Die Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, wird am Donnerstag um 12.00 Uhr angepfiffen. Das Spiel kann auf den YouTube-Kanälen der beiden Clubs verfolgt werden. In der Liga sind der HSV und die Eintracht bereits zweimal aufeinandergetroffen. Beide Partien gingen an den Hanseaten, die in Braunschweig mit 2:0 und im eigenen Stadion mit 4:2 siegten.