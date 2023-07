Verden - Der Hamburger SV hat seine Testspielserie vor der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem knappen Sieg eröffnet. Zwei Tage nach dem Trainingsauftakt kam das Team von Trainer Tim Walter am Sonntag beim Landesligisten FC Verden 04 in Niedersachsen zu einem 3:2 (2:1). Nach einem frühen Rückstand (5.) drehten Filip Bilbija (9.) und Zugang Immanuel Pherai (44.) die Partie noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit mischte Trainer Walter seine Mannschaft noch einmal kräftig durch. Torjäger Robert Glatzel (62.) erhöhte auf 3:1. In der Schlussphase schafften die Amateure (77.) immerhin noch den Anschlusstreffer.