Berlin - Unbekannte haben an einer Kirche in Berlin-Schöneberg mehrere Holzlatten in Brand gesetzt. Das Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach bemerkte ein Passant in der Nacht auf Freitag zunächst mehrere brennende Holzlatten an der Eingangstür einer Kirche in der Goltzstraße. Der 36-Jährige zog daraufhin die Latten von der Tür weg, dadurch entstand laut Polizei nur ein geringer Schaden. Kurz darauf wurde ein 26-jähriger Passant auf weitere brennende Latten an einer Nebentür der Kirche aufmerksam. Die gerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Die Nebentür wurde durch das Feuer stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.