Oberhof - Wegen eines brennenden Holzlasters ist die Autobahn vor dem Rennsteigtunnel bei Oberhof kurzzeitig gesperrt worden. Bei dem Lastwagen hätten zunächst die Reifen angefangen zu brennen, dann habe das Feuer auf den Auflieger übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Brand habe schnell gelöscht werden können, die Autobahn war am Samstagmorgen für etwa eine Stunde gesperrt worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Wie es zu dem Feuer kam, sei unklar; ein technischer Defekt aber denkbar, so die Polizei.