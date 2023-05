Holstein Kiel will mit Sieg Hannover 96 in Tabelle überholen

Kiel - Auch wenn es sportlich für Holstein Kiel um nicht mehr viel geht, will Trainer Marcel Rapp mit seinem Team das letzte Saisonspiel bei Hannover 96 unbedingt gewinnen. „Wir wollen besser sein als letztes Jahr. Mit einem Sieg können wir das erreichen“, sagte Rapp am Freitag mit Blick auf die Partie bei den Niedersachsen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Die vergangene Spielzeit schlossen die Kieler mit 45 Punkten auf Platz neun ab. Aktuell ist Holstein mit 43 Punkten Zehnter. „Mit einem Sieg in Hannover würden wir an 96 vorbeiziehen und unser Saisonziel zumindest nach Punkten erreichen“, sagte Rapp.

Im Tor wird Timon Weiner eine Chance erhalten. „Das hat er sich mit stets guten Trainingsleistungen im Laufe der Saison einfach verdient“, sagte Rapp. Fehlen werden zum Saisonabschluss die beiden verletzten Jann-Fiete Arp und Holmbert Aron Fridjonsson sowie der gesperrte Kapitän Hauke Wahl.