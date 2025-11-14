Leute Hollywoodstar Demi Moore in Berlin erwartet
Gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Billy Bob Thornton will sie die neue Staffel der Serie „Landman“ vorstellen. Hier werden die beiden am Freitagabend erwartet.
14.11.2025, 03:30
Berlin - Schauspielerin Demi Moore (63) wird in Berlin erwartet. Die US-Amerikanerin soll am Abend (19.00 Uhr) am Zoo Palast die zweite Staffel der Serie „Landman“ vorstellen. Auch ihr Kollege Billy Bob Thornton (70) soll zur Premiere kommen.
Die Serie „Landman“, die beim Streamingdienst Paramount+ läuft, erzählt von der Ölindustrie in Texas.