Mario Adorf war da, Mats Mikkelsen ließ sich feiern. Die Liste der Filmstars, die dem Filmfest in Braunschweig Glamour verliehen, ist lang. 2025 setzt eine Frau aus Thüringen diese Tradition fort.

Braunschweig - Hollywood-Schauspielerin Sandra Hüller bekommt einen großen Auftritt in Niedersachsen. Die 47-Jährige wird am Samstag beim Braunschweig International Film Festival (BIFF) mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. „Die Europa“ ist mit 25.000 Euro dotiert und gilt als die höchste Ehrung des Festivals. Hüller habe sich mit ihrem „Facettenreichtum zurecht einen Namen im internationalen Kino gemacht“, hieß es vorab zur Begründung.

Die 47-Jährige stammt aus Thüringen und ist international bekannt durch ihre Rollen in den vielfach ausgezeichneten Dramen „Anatomie eines Falls“ und „The Zone of Interest“. Für „Anatomie eines Falls“ wurde Hüller im vergangenen Jahr für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Das Filmfestival in Braunschweig ehrt seit 2007 Schauspielerinnen und Schauspieler für ihre langjährigen herausragenden darstellerischen Leistungen und ihre Verdienste um die europäische Filmkultur mit der Auszeichnung. Vor Hüller wurden unter anderem Mario Adorf, Mats Mikkelsen, Senta Berger oder Brendan Gleeson geehrt.