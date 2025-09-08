Mit einem gefälschten Testament hat eine Krankenschwester ein üppiges Erbe von einem Patienten ergaunert. Doch die Sache flog auf.

Zwickau - Eine Krankenschwester hat sich mit einem gefälschten Testament zur Erbin eines Patienten gemacht und dafür nun eine Haftstrafe kassiert. Das Landgericht Zwickau verurteilte die Frau unter anderem wegen Urkundenfälschung und Unterschlagung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten, wie eine Gerichtssprecherin informierte. Nach Überzeugung des Gerichts hatte sie sich rund 600.000 Euro erschlichen.

Im Prozess habe sie ein Teilgeständnis abgelegt, hieß es. Sie will aber nicht gewusst haben, dass es sich bei dem handschriftlichen Testament um eine Fälschung gehandelt habe. Laut Gericht waren die Angaben der Frau widersprüchlich und unglaubhaft. Zudem habe sie andauernde Geldsorgen gehabt. Das von ihr behauptete „angehörigenähnliche Näheverhältnis“ zu dem Verstorbenen habe es nicht gegeben, so das Gericht. Denn der Mann habe bei seiner Aufnahme im Krankenhaus niemanden angegeben, der im Falle seines Todes zu informieren sei.

Das Urteil ist den Angaben zufolge noch nicht rechtskräftig.