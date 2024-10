In einem Gewächshaus in Bad Zwischenahn brennt es. Auch Fahrzeuge fangen Feuer. Der Schaden könnte im sechsstelligen Bereich liegen.

Hoher Schaden nach Brand in Baumschule

Bad Zwischenahn - Bei einem Brand auf dem Gelände einer Baumschule im Landkreis Ammerland ist ein hoher Sachschaden entstanden. Am Montagabend habe ein Foliengewächshaus in Bad Zwischenahn gebrannt, teilte die Polizei mit. Neben Pflanzen seien zudem in der Halle geparkte Fahrzeuge durch die Flammen zerstört wurden. Die genau Schadenhöhe stehe bislang nicht fest, könnte nach Polizeiangaben jedoch im sechsstelligen Bereich liegen. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude der Baumschule sei verhindert worden. Die Brandursache sei bisher unbekannt.