Bernsdorf - Bei einem Wohnungsbrand in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses in Bernsdorf im Landkreis Bautzen ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen ist, und die darunter sind nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Neun Menschen mussten in der Nacht zum Dienstag ihre Wohnungen zeitweise verlassen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Den Angaben zufolge ist der Mieter der Brandwohnung wahrscheinlich mit einer Zigarette auf der Couch eingeschlafen. Daraufhin entwickelte sich vermutlich der Brand.