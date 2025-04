Erfurt - Beim Unfall eines Getreidetransporters auf der Autobahn 4 bei Erfurt ist hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war der Sattelzug am Morgen in Fahrtrichtung Frankfurt vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme des Fahrers von der Fahrbahn abgekommen und an der Anschlussstelle Vieselbach gegen die Schutzplanke geprallt. Der Fahrer verletzte sich leicht am Arm. Ihm war laut Polizei während der Fahrt schwarz vor Augen geworden, er kam zur Abklärung ins Krankenhaus. Den Schaden bezifferte die Polizei auf 165.000 Euro. Die Auffahrt Vieselbach war zunächst gesperrt, das Abfahren von der Autobahn aber möglich.