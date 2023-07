Hoher Sachschaden bei mehreren Feldbränden in Sachsen

Wurzen/Glashütte (dpa/sn) - In Wurzen (Landkreis Nordsachsen) und Glashütte (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) haben mehrere Hektar Feld gebrannt. Den Angaben der Polizei zufolge brannte in Glashütte am Montagabend etwa ein Quadratkilometer Feld. Warum das Feuer ausbracht, sei bislang unbekannt, teilte die Polizei mit. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen, wie es hieß.

In Wurzen sei ebenfalls aus bislang ungeklärter Ursache auf einem abgeernteten Feld am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bis der rund 44 Hektar große Brand gelöscht war, musste die Bundesstraße 6 zwischen Wurzen und Kühren für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Wegen der starken Rauchentwicklung sei es auf der Straße noch vor der Sperrung zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei sei ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstanden.