Mühlhausen/Nordhausen - Beim Brand zweier benachbarter Häuser in Mühlhausen ist hoher Sachschaden entstanden. Nach Polizeiangaben vom Montag war am Sonntagabend ein leerstehendes Haus in Brand geraten. Die Flammen griffen demnach auf ein angrenzendes Wohn- und Geschäftsgebäude über. Dessen Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, wie es weiter hieß. Niemand sei verletzt worden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Montagmorgen hinein. Der Sachschaden wurde auf rund 120.000 Euro beziffert. Die Brandursache war zunächst unklar. Im Laufe des Montags sollten Kriminaltechniker dazu am Brandort ermitteln.