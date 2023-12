Schönefeld - Mitten im Weihnachtsreiseverkehr ist es am Hauptstadtflughafen BER zu starken Verzögerungen bei den Starts gekommen. Grund sei ein hoher Krankenstand bei einem Bodenverkehrsdienstleister, sagte eine Flughafensprecherin am Samstag. Dadurch komme es zu großen Verzögerungen bei der Abfertigung. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über die Verspätungen am Flughafen berichtet. So verschob sich ein für 12.00 geplanter Start nach Lanzarote auf 20.20 Uhr. Nach Malaga, Helsinki und Istanbul verschoben sich die Startzeiten um bis zu drei Stunden.